«Я ему не нужна»: жена солиста «На-На» о главной проблеме в отношениях Жена Владимира Политова впервые показала годовалого сына

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Политов

53-летний солист группы «На-На» Владимир Политов впервые показал годовалого сына Артема и 29-летнюю жену Ольгу в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Супруга музыканта назвала главной проблемой в отношениях его «закрытость», подчеркнув, что разница в возрасте им не мешает. Женщина также назвала Политова хорошим отцом, которые много времени уделяет семье.

Он достаточно закрытый человек, для женщины это звучит как «я ему не нужна, — пожаловалась супруга Политова в разговоре с Лерой Кудрявцевой.

Политов женился в 2021 году, в апреле 2023 года пара стала родителями. От первого брака у музыканта есть старшая дочь Алена, которая всего на пять лет моложе его новой супруги. Политов принимал участие в воспитании дочери и установил с ней хорошие отношения.

Ранее сообщалось о госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова в реанимацию одной из столичных клиник. Медики диагностировали артисту инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь докторов.

Позже Алибасов-младший сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества.