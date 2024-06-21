Жигалова рассказала, почему «отгрызла голову» морской свинке Жигалова призналась, что съела морскую свинку из-за страха дать Ивлеевой телефон

Блогер Алена Жигалова в интервью адвокату Александру Добровинскому на его YouTube-канале рассказала, что попробовала мясо морской свинки в шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой, когда отказалась от одного из заданий — дать разблокированный телефон. Она отметила, что никогда никому не позволяет смотреть контакты и читать чаты, чтобы не подставлять других людей. По словам Жигаловой, тогда Ивлеева велела ей съесть морскую свинку.

Я так поднадкусила. Хотя, что я вру, я ей отгрызла ей голову, — сказала Жигалова.

Блогер утверждает, что ей дали мясо морской свинки, специально выращенной в качестве корма для других животных. Жигалова вспомнила, что после выхода этого выпуска на нее обрушилась критика. Однако, ведущая отметила, что хейт не расстроил ее, поскольку подобные инфоповоды забываются быстро.

Жигалова также выразила недоумение в связи с тем, что певица Любовь Успенская и другие звезды отечественного шоу-бизнеса подали иски на пластического хирурга Тимура Хайдарова не сразу после операции, а по прошествии нескольких лет. Она отметила, что их поступок вызывает вопросы, и призвала детально разобраться в каждом случае отдельно.

Ранее музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по прибытии в Австралию высказал разочарование эмпанадасом — пирожок с начинкой из овощей и курицы. Он заказал его в аэропорту, однако съесть так и не смог. Певец посетовал, что не смог засунуть его целиком «в пасть», а лишь испачкал рубашку.