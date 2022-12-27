«Я его не узнала»: Клара Новикова о последней встрече с Пономаренко Клара Новикова рассказала о концертах в помощь больному Пономаренко

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Александр и Валерий Пономаренко

Клара Новикова рассказала о последней встрече с умершим на днях Александром Пономаренко. Артистка призналась, что в первые секунды даже не узнала коллегу по сцене, сообщает Пятый канал.

Сашу последний раз я видела в конце лета на съемках «Юморины». Он выглядел плохо, я знала, что он болеет <...>. Увидев его, обняла, и он так обрадовался... Хотя в первые секунды я даже его не узнала, — рассказала Новикова.

Артистка добавила, что друзья и коллеги юмориста понимали, что болезнь Пономаренко неизлечима и что он медленно умирает, но при этом как могли помогали ему бороться с болезнью. Артисты играли концерты и собирали деньги юмористу на лечение. Они планировали дать еще один концерт в помощь коллеге, но он уже оказался не нужен.

Теперь уже и не надо. Теперь уже будем играть в память Саши, — сказала Новикова.

Александр Пономаренко умер от рака желудка последней стадии 24 декабря. Его брат-близнец Валерий еще в начале декабря обращался к поклонникам с просьбой о помощи. Денег в семье не хватало, а состояние артиста стремительно ухудшалось.

Артиста похоронили в родном Новочеркасске Ростовской области 26 декабря. Проститься с ним в Георгиевский храм пришли около 50 человек, в том числе мэр города Юрий Лысенко.