«Слава Богу, реальный срок»: Иван Краско одобрил приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/7f8546c0-f1de-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр получил заслуженное наказание за смертельное ДТП. Краско признался, что считал Ефремова «настоящим мужиком», а тот оказался «перевёртышем».

Ну, слава Богу, что дали реальный срок. Я не ожидал. Он «перевёртыш» оказался, а я-то его держал за мужика! А тут вдруг началось с этим Пашаевым. Идиота сделали из Мишки. И он сам позволил себе это, будучи уже не под наркотой и алкоголем, — рассказал он в интервью KP.RU.

Он отметил, что Ефремов вёл себя не по-мужски. При этом он выразил уверенность, что артисту удастся выйти из колонии раньше положенного срока в случае хорошего поведения.

Что касается 8 лет колонии, так обещали же 11 лет, а могло быть и 16! Половину срока он получил. Но я думаю, что его досрочно освободят. Он будет вести разумно, — заключил Краско.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову. Актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.