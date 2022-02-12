«Я бы на ней женился»: Николай Дроздов об актрисе Кириенко

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в разговоре с Sobesednik.ru признался, что женился бы на актрисе Зинаиде Кириенко, если бы уже не был женат. Он вспомнил, как артистка пела на военно-историческом уроке для школьников без верхней одежды в «собачий холод».

Она стояла, как богиня: красивая и лёгкая, в одном платье и туфельках без верхней одежды, что всех поразило. В руках у неё был микрофон, изо рта шёл пар. Мы все кутались от холода, а она и вида не показала, что ей холодно, видимо была закалённым человеком, мне потом сказали, что она следила за собой. Зинаида пела песни военных лет. Она блистательно исполнила «Валенки», «Тёмную ночь», «Синий платок». Дети и взрослые, как завороженные, смотрели на неё. Красота необыкновенная, — вспомнил Дроздов.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля. За несколько дней до этого артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что актриса была частично парализована.

Прощание с Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье и близким скончавшейся Зинаиды Кириенко, прославившейся на весь СССР ролями в фильмах «Тихий Дон» Сергея Герасимова и «Любовь земная» Евгения Матвеева. Он отметил, что смерть народной артистки РСФСР — огромная утрата для отечественной киноиндустрии и культуры в целом.