«Я бы их бетоном заливал»: Жиган рассказал, что делать с рэперами

Российский рэпер Роман Чумаков (Жиган) в беседе с NEWS.ru прокомментировал поручение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить творчество Оксимирона и Noize MC на экстремизм. Он призвал Следком изучить треки и других исполнителей, которые, по мнению музыканта, негативно воздействуют на молодёжь, а также предложил свой вариант наказания для нарушителей закона. Жиган признался, что «скидывал бы их в шахту и заливал бетоном».

Рома «Жиган» отметил, что к творчеству Оксимирона и Noize MC у него претензий нет. Он посоветовал сотрудникам СК обратить внимание на «десятки других рэперов», чьи тексты, с его точки зрения, носят экстремистский характер: призывают к насилию и сведению счётов с жизнью. Исполнитель напомнил, что каждый должен нести ответственность за свои слова.

Некоторых рэперов с их текстами я бы свозил в посёлок Мирный, скидывал в шахту и бетоном заливал. Бастрыкин решил действовать по-другому, помягче, — отметил Жиган.

Музыкант призвал руководителя Следственного комитета жёстче контролировать кумиров молодёжи, деятельность которых может быть опасна для общества. Жиган добавил, что ряды рэперов «давно пора почистить».

Ранее продюсер Александр Толмацкий, отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл (1983–2019), выступил против проверки Следственным комитетом России творчества Оксимирона и Noize MC на экстремизм. В беседе с NEWS.ru Толмацкий заявил, что молодые музыканты «сами перерастут это», и запрещать их песни, по его мнению, не стоит. Продюсер сравнил проверки рэперов, которые проводит СК РФ, с «ловлей мышей в стоге сена».

Информация о поручении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить творчество Оксимирона и Noize MC на экстремизм появилась 5 декабря. Вскоре автор инициативы блогер Дмитрий Якушев признался, что его пост в соцсетях с предложением изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма был шуткой, и призвал СК отменить проверку.

После этого руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил NEWS.ru о намерении обратиться к Александру Бастрыкину с требованием «уже по-настоящему» проверить песни рэперов. Также «Ветераны России» попросили СК РФ проверить действия блогера Дмитрия Якушева на предмет заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) в отношении рэперов Мирона Фёдорова (Оксимирон) и Ивана Алексеева (Noize MC). Кроме того, пост Дмитрия Якушева, по мнению руководителя ветеранской организации, является провокацией в адрес представителя Следкома.