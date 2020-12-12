«Я буду Ксюша Собчубайс»: Собчак посвятила Чубайсу рэп-песню

https://static.news.ru/photo/03699c92-3cc7-11eb-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак записала трек, посвящённый специальному представителю президента РФ по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу. Светская львица пояснила, что, по её мнению, только одного человека в стране «хейтят» больше, чем саму Собчак, и поэтому им с Чубайсом надо «держаться вместе».

Композиция получила название «Чубайс-бэби». За музыку Собчак поблагодарила рэпера Алексея Долматова (Гуфа).

Зачем Авдотья? (жена Чубайса, режиссёр Авдотья Смирнова. — NEWS.ru). Я ведь тоже могу фильмы снимать, — поёт телеведущая.

В песне ведущая обещает «подносить ядро», если Чубайс будет стрелять из пушки, припомнив, что 6 декабря бывший глава «Роснано» выложил снимок, на котором он делает выстрел из пушки от Петропавловской крепости «в ознаменование новой миссии».

Увидишь, что у нас с тобой всё будет very nice, сменю фамилию и буду Ксюша Собчубайс, — продолжает звезда.

Анатолий Чубайс оценил ролик и ответил Собчак словами Пьера Безухова из произведения Льва Толстого «Война и мир».

Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен... — написал он в Facebook.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Чубайс сравнил оппозиционера Алексея Навального с советским политическим и государственным деятелем Владимиром Лениным. В своём Facebook он отреагировал на пост блогера, в котором тот назвал его «старым коммунистом». Свой ответ он озаглавил «юному ленинцу от старого комсомольца».