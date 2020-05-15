«Я богат»: Иосиф Пригожин рассказал о своём имуществе

https://static.news.ru/photo/d98a22d8-ae33-11ea-bd75-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин вырос в бедной семье и ему знакома ситуация «жить от зарплаты до зарплаты». Но при этом смог добиться материальных благ.

По его словам, он вместе с супругой живёт обычной многоэтажке. Звёздная пара не владеет загородным домом на Рублёвском шоссе. У них есть небольшая дача в Швейцарии.

В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва, согласно нашему статусу и уровню, — отметил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что его главное богатство — это семья. Он гордится своей женой и детьми, поэтому всегда старается откладывать деньги на «чёрный день» ради их благополучия.

Я богат, в принципе, очень тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные, — подытожил муж певицы Валерии в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Пригожин пообещал оказать финансовую поддержку музыкантам, оказавшимся из-за коронавирусной пандемии в бедствующем положении.

Сейчас шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать, писал NEWS.ru.