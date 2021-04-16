WSJ узнал размер платы музыкантам за прослушивания на Apple Music и Spotify

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Выручка от прослушивания каждого трека музыкантов на платформе Spotify в 1,5 больше, чем на Apple Music. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

WSJ сравнил размер оплаты, которую получают музыканты за прослушивание каждого трека на платформах Apple Music и Spotify. Выяснилось, что Apple отдаёт музыкантам 52% от выручки с каждого трека, в то время как размер выплат от Spotify составляет до 80% с трека. При этом число подписчиков второго агрегатора почти в два раза больше.

Данные выплаты не идут напрямую музыкантам. Они отправляются к правообладателям, после чего лейблы расплачиваются с музыкантами на тех условиях, которые прописаны в контрактах.

Известно, что Apple Music планирует увеличить число подписчиков. Для этого сервис намерен начать торговать подкастами.

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