WSJ узнал размер платы музыкантам за прослушивания на Apple Music и Spotify

Выручка от прослушивания каждого трека музыкантов на платформе Spotify в 1,5 больше, чем на Apple Music. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
WSJ
Данные выплаты не идут напрямую музыкантам. Они отправляются к правообладателям, после чего лейблы расплачиваются с музыкантами на тех условиях, которые прописаны в контрактах.
Известно, что Apple Music планирует увеличить число подписчиков. Для этого сервис намерен начать торговать подкастами.
Ранее певица Manizha (Манижа Сангин) раскрыла смысл песни, с которой представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом писал NEWS.ru.