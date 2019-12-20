https://static.news.ru/photo/8394540e-2376-11ea-95a8-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Наталья Фриске резко отреагировала на критику в свой адрес со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Её задело, что все заметили, как она в точности копирует образ сестры Жанны и зарабатывает на её памяти.

После смерти Жанны её сестра Наталья продела много косметических и хирургических операций, похудела и стала часто мелькать на различных ток-шоу. Об этом сестра певицы охотно рассказывала подписчикам в Instagram.

Несмотря на это, критика очень сильно задела Наталью, которая не стала объясняться с поклонниками и журналистами и шокировала последних своей бурной реакцией.

Да мне всё равно! Пусть говорят, что угодно! — ответила сестра Жанны Фриске на вопрос, не обижают ли её слова Пригожина, сообщает МК.

А вопрос о восстановлении карьеры певицы и вовсе вывел Наталью из себя.

Никакую карьеру я не возобновляла! Пожалуйста, перестаньте лопатить эту свою долбанную жёлтую прессу и меня беспокоить, и всю мою семью! Отцепитесь от меня, звоните Пригожину, кому хотите. Никаких планов и песен новых у меня нет! Всё! До свидания! Прошу, отстаньте от меня сегодня, всё! — заявила сестра звезды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье. Музыкант считает смешным «выжимать по капле» из популярности умершей от болезни певицы.