«Вызовите скорую!»: Марк Тишман оказался Белым Орлом на «Маске»

Поэт и композитор Марк Тишман оказался в костюме Белого Орла на шоу «Маска». Артиста разоблачили в очередном выпуске проекта.
По версии жюри, в маске Белого Орла могли быть Николай Трубач, Руслан Алехно и прочие. Но никто из судей даже близко не предполагал увидеть на сцене шоу на телеканале
Вызовите скорую! Посмотрите на Филиппа! — кричал Тимур Родригез, который и сам оказался в шоке от того, кто так великолепно выступал в костюме Белого Орла.
Первой опомнилась Валерия, которая напомнила коллегам, что они ни разу даже близко не назвали фамилию актёра, который в своё время вошёл в список ста самых красивых людей Москвы.
Вообще ни разу его не назвали! — воскликнула потрясённая певица.
Сам Марк Тишман отнёсся к своему разоблачению с большим юмором. Он рассказал, что специально придумал для образа Белого Орла специфические движения и слова, чтобы члены жюри не смогли догадаться, кто стоит перед ними на сцене. Он каждый раз менял голос и обертоны, чтобы его не разоблачили в первых же выпусках.
Я каждый раз после съёмок в шоу приходил домой и ложился спать, потому что всё время здесь ходил на полусогнутых, чтобы не выдать свой рост — 187 см! Я без костюма так не пляшу, как здесь в костюме! — взахлёб делился впечатлениями от проекта Тишман.
Весь сезон артист покорял публику своим обаянием и исполнением, поэтому его спасали от ухода с проекта и зрители, и сами судьи. Особенно был впечатлён выступлениями певца Филипп Киркоров.
Грандиозно! Марк, твоя победа в этом шоу — это огромное достижение! — добавила Валерия, отметив, что Тишман раскрылся для всех по-новому.
Артист согласился, что участие в «Маске» для него стало большим событием, которое захватило его. Он поблагодарил организаторов проекта за возможность принять участие в шоу и добавил:
Мы летим сюда как на самый яркий свет, который только может быть.
В номинацию на вылет также попали Неваляшка и Носорог. Но Носорога спасли зрители, а в выборе между Неваляшкой и Белым Орлом решающим оказался голос Валерии, которая призналась, что уже который выпуск хочет снять маску с артиста, потому что не может угадать его.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители самого рейтингового музыкального шоу «Маска» считают, что в предстоящем выпуске в номинацию на разоблачение попадёт Змея. Об этом поклонники проекта пишут в комментариях к публикации «Бинго» на странице шоу в соцсетях.