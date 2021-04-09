«Вызовите скорую!»: Марк Тишман оказался Белым Орлом на «Маске»

https://static.news.ru/photo/9c041ea0-9b04-11eb-9c3c-96000091f725_660.jpg Марк Тишман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поэт и композитор Марк Тишман оказался в костюме Белого Орла на шоу «Маска». Артиста разоблачили в очередном выпуске проекта.

По версии жюри, в маске Белого Орла могли быть Николай Трубач, Руслан Алехно и прочие. Но никто из судей даже близко не предполагал увидеть на сцене шоу на телеканале НТВ Тишмана. Для жюри это открытие стало настоящим шоком. Особенно оторопел председатель Филипп Киркоров, который не смог не то чтобы слово проронить, но даже подняться со стула.

Вызовите скорую! Посмотрите на Филиппа! — кричал Тимур Родригез, который и сам оказался в шоке от того, кто так великолепно выступал в костюме Белого Орла.

Первой опомнилась Валерия, которая напомнила коллегам, что они ни разу даже близко не назвали фамилию актёра, который в своё время вошёл в список ста самых красивых людей Москвы.

Вообще ни разу его не назвали! — воскликнула потрясённая певица.

Сам Марк Тишман отнёсся к своему разоблачению с большим юмором. Он рассказал, что специально придумал для образа Белого Орла специфические движения и слова, чтобы члены жюри не смогли догадаться, кто стоит перед ними на сцене. Он каждый раз менял голос и обертоны, чтобы его не разоблачили в первых же выпусках.

Я каждый раз после съёмок в шоу приходил домой и ложился спать, потому что всё время здесь ходил на полусогнутых, чтобы не выдать свой рост — 187 см! Я без костюма так не пляшу, как здесь в костюме! — взахлёб делился впечатлениями от проекта Тишман.

Весь сезон артист покорял публику своим обаянием и исполнением, поэтому его спасали от ухода с проекта и зрители, и сами судьи. Особенно был впечатлён выступлениями певца Филипп Киркоров.

Грандиозно! Марк, твоя победа в этом шоу — это огромное достижение! — добавила Валерия, отметив, что Тишман раскрылся для всех по-новому.

Артист согласился, что участие в «Маске» для него стало большим событием, которое захватило его. Он поблагодарил организаторов проекта за возможность принять участие в шоу и добавил:

Мы летим сюда как на самый яркий свет, который только может быть.

В номинацию на вылет также попали Неваляшка и Носорог. Но Носорога спасли зрители, а в выборе между Неваляшкой и Белым Орлом решающим оказался голос Валерии, которая призналась, что уже который выпуск хочет снять маску с артиста, потому что не может угадать его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители самого рейтингового музыкального шоу «Маска» считают, что в предстоящем выпуске в номинацию на разоблачение попадёт Змея. Об этом поклонники проекта пишут в комментариях к публикации «Бинго» на странице шоу в соцсетях.