«Вызов и бунт»: продюсер раскрыл секрет феномена Паши Техника Продюсер Лупинос: феномен Техника заключался в его противопоставлении канонам

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Паша Техник

Феномен российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) заключался в его бунтарстве и противопоставлении себя канонам, заявил NEWS.ru владелец и основатель независимого лейбла Effective Records Кирилл Лупинос. По словам продюсера, молодые люди хотят ассоциировать себя с тем, кто выглядел и вел себя не как все.

Феномен Паши Техника — это вызов и бунт. Он бунтарь прежде всего для рэпа. Внутри рэп-культуры он смог показать определенный протест. Это особенно видно в ранних видео, снятых, когда Паша еще был в составе группы Kunteynir. Врываясь на фристайлы Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), который, в общем-то, является техничным фристайлером, он противопоставлял себя определенным канонам. Поэтому молодежь и ассоциирует себя с Техником, хочет быть похожим на него — не выглядеть как все, не делать как все, — сказал Лупинос.

По его словам, Паша Техник всей своей жизнью показывал, что можно разрушать каноны. При этом, отметил продюсер, рэпер вкладывал душу в свою музыку и читал рэп о том, что его окружало.

Феномен Паши и в том, что он действительно жил той жизнью, которую рисовали андеграундные рэперы в своих песнях. Когда он был живой, над ним, можно сказать, угорали и воспринимали как ходячий мем, который может снять штаны и сфоткаться. И на этой фотографии может еще быть какой-нибудь известный артист, который тоже от всего этого будет переться. Паша абсолютно не представлял, что может получить за это какое-то порицание, потому что его образ жизни и его жизнь были сплошным порицанием. Он был очень крутым эквивалентом даже самым трушным американским андеграунд-персонажам, с которыми можно провести параллель, — добавил Лупинос.

Паха Техник умер в больнице 5 апреля в Таиланде. Причиной смерти рэпера стала легочная инфекция. Знакомые артиста не раз отмечали, что Техник злоупотреблял запрещенными веществам. Он долгие годы лечился от наркотической зависимости и лежал в рехабах.