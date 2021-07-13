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«Выживают единицы»: врач дал прогноз состояния МакSим

10:46, 13 июля 2021
МакSим (Марина Абросимова) МакSим (Марина Абросимова) Фото: maksim.music.ru/facebook.com
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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в разговоре с KP.RU дал прогноз состояния российской певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. У неё, по слухам, развился сепсис на фоне гнойно-воспалительного процесса. Медик отметил, что в таком состоянии «выживают единицы».

Эксперт добавил, что для спасения таких пациентов назначают мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение, например, подключают к плазмаферезу (очистке крови).

Но если гной распространяется дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге, например, менингиты. Также гибнут почки, так как микробы убивают белок, а он, в свою очередь, забивает почечные фильтры, — подчеркнул пульмонолог.

Накануне менеджер и официальный представитель МакSим Яна Богушевская ответила на слухи о развитии сепсиса у певицы. Она сомневается в том, что друзья исполнительницы владеют правдивой информацией от медиков.

Певицу госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в комментариях под одной из своих публикаций в Instagram объяснила, почему от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы. Она отметила, что существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим.

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