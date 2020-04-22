«Выживаемость 5%»: врачи впервые назвали диагноз Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/68688b88-da82-11e9-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Появилось первое подтверждение диагноза звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. По словам медиков, актриса наблюдалась в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой». На одном из порталов в Сети появилась даже соответствующая справка. Врачи провели ей две операции по удалению опухолей в головном мозге. Сейчас они оценивают её шансы в 5%.

Форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать, — сообщил источник «КП-Уфа» в медицинских кругах.

По словам врача, актрису лечат препаратом нового формата кейтруда (Keytruda). Это противоопухолевое средство, которое может помочь ей войти в состояние ремиссии. Специалист подчеркнул, что Заворотнюк провели две операции. Сначала ей удалили одну опухоль, затем появилась вторая и её тоже пришлось оперировать.

Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение — и может пострадать, — отметил медик.

В то же время онколог Михаил Ласков завил, что процент выживаемости при глиобластоме не более 5. Медики, по его словам, пока не научились определять, с какой глиобластомой человек выздоровеет, а с какой — нет.

Мы этого не знаем. Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов, — считает врач.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.