Выздоровевший от коронавируса Харламов обратился к подписчикам

https://static.news.ru/photo/cd250410-fcec-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Российский актёр и участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов выздоровел от коронавируса и записал видео для своих подписчиков.

Как написал комик в комментарии к видео на своей странице в Instagram, для него завершился режим самоизоляции из-за COVID-19, теперь он радуется первому дню «на свободе».

Радуюсь первому дню после самоизоляции! Мир прекрасен. Не болейте! — написал артист.

На видео Харламов едет на машине с прозрачным верхом и подпевает звучащей песне Мияги & Эндшпиль «Там ревели горы». Он отметил, что у всех есть «видосы из машины, где автор видео подпевает музлу», вот теперь и у него есть.

Ранее юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями. Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», сообщал NEWS.ru.