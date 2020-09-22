Выздоровевший от коронавируса Харламов обратился к подписчикам

Российский актёр и участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов выздоровел от коронавируса и записал видео для своих подписчиков.
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Радуюсь первому дню после самоизоляции! Мир прекрасен. Не болейте! — написал артист.
На видео Харламов едет на машине с прозрачным верхом и подпевает звучащей песне Мияги & Эндшпиль «Там ревели горы». Он отметил, что у всех есть «видосы из машины, где автор видео подпевает музлу», вот теперь и у него есть.
Ранее юморист Гарик Харламов с помощью специального приложения для смартфонов создал изображения детей, которые могли бы родиться у него с другими знаменитостями. Шоумен испробовал приложение на фотографиях своего коллеги Тимура Батрутдинова, актёра Гоши Куценко, голливудских звёзд Анджелины Джоли и Ирины Шейк, а также российской актрисы Ларисы Гузеевой. Последнюю Харламов поддевает уже не первый год, поэтому вместо созданных искусственным интеллектом «фотографий» детей он подставил снимки некой женщины, примечательной отсутствием передних зубов, и блогера Олега Монгола, которого иногда называют «королём фриков», сообщал NEWS.ru.
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