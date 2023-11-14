Выяснилось, зачем Кушанашвили потребовалась скорая помощь Mash: Отара Кушанашвили госпитализировали из-за гипертонического криза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Telegram-канал Mash сообщает, что журналисту и шоумену Отару Кушанашвили потребовалась госпитализация из-за гипертонического криза. По данным канала, медицинское обследование не выявило у телеведущего признаков инфаркта миокарда.

Mash пишет, что вечером 12 ноября медики прибыли к ресторану Sabor de la Vida из-за жалоб Кушанашвили на самочувствие. По информации канала, у него резко поднялось давление до 170/90, сам телеведущий сообщил об острой боли в животе. В публикации указано, что врачи увезли его в больницу, а когда состояние шоумена пришло в норму, он вопреки рекомендациям докторов отказался от госпитализации.

Позднее Кушанашвили записал первое видеосообщение в своем Telegram-канале, в котором раскритиковал всех, кто распространяет слухи о его здоровье, и подчеркнул, что он полон «сил и огня». На следующий день шоумен записал второй ролик, в котором признался, что в первый раз его слова были бравадой и на самом деле он очень благодарен врачам.

Также Telegram-канал Mash писал, что Генеральная прокуратура РФ проверит Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради самопиара. По его информации, также будет проведена проверка на дискредитацию ВС РФ за резкие высказывания Кушанашвили о спецоперации России на Украине в его авторском шоу на YouTube.