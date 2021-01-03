Выяснилось, кто стал новым возлюбленным Полины Гагариной

СМИ установили личность нового возлюбленного певицы Полины Гагариной, с которым она улетела отдыхать на Мальдивы.
По данным Telegram-канала «Только никому», артистка
Слухи о сближении певицы и продюсера появились ещё летом. Как сообщали источники, они работали над записью нескольких треков, однако деловые отношения быстро переросли в романтические. О личности Чиняева известно мало, так как он не является публичным человеком.
Ранее NEWS.ru писал, что фотограф Дмитрий Исхаков опросом в соцсети ответил на отъезд своей бывшей супруги певицы Полины Гагариной с их общей дочерью Мией за границу. Он поинтересовался у подписчиков, как те отреагировали бы в подобной ситуации. Большинство оказалось на стороне разгневанного отца.
Певица и фотограф были в браке в течение шести лет, дочь Мия родилась у них в 2017 году. В конце 2020 года стало известно, что они разошлись.