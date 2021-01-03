Выяснилось, кто стал новым возлюбленным Полины Гагариной

https://static.news.ru/photo/987429a4-4dd1-11eb-92a1-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

СМИ установили личность нового возлюбленного певицы Полины Гагариной, с которым она улетела отдыхать на Мальдивы.

По данным Telegram-канала «Только никому», артистка начала встречаться с 47-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, который также известен под псевдонимом ChinKong. На мысль о романе между ними авторов публикации навело то, что Гагарина и Чиняев выкладывают фотографии с одного курорта.

Слухи о сближении певицы и продюсера появились ещё летом. Как сообщали источники, они работали над записью нескольких треков, однако деловые отношения быстро переросли в романтические. О личности Чиняева известно мало, так как он не является публичным человеком.

Ранее NEWS.ru писал, что фотограф Дмитрий Исхаков опросом в соцсети ответил на отъезд своей бывшей супруги певицы Полины Гагариной с их общей дочерью Мией за границу. Он поинтересовался у подписчиков, как те отреагировали бы в подобной ситуации. Большинство оказалось на стороне разгневанного отца.

Певица и фотограф были в браке в течение шести лет, дочь Мия родилась у них в 2017 году. В конце 2020 года стало известно, что они разошлись.