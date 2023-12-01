Выяснилось, как портрет покинувшей Россию Пугачевой украсил театр в Москве Театр Эстрады вывесил портрет Пугачевой наравне с другими артистами СССР

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева

Портрет уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой повесили в фойе Театра Эстрады, так как на заре своей карьеры артистка выступала на его сцене, объяснила порталу «Абзац» пресс-секретарь театра Карина Захарова. Она добавила, что не понимает резонанса, который случился из-за изображения Примадонны. Фотография Пугачевой была размещена наравне с другими народными артистами СССР, добавила Захарова.

Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем [после реконструкции], у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать? — указала Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко сказала, что запретить вешать портрет Аллы Пугачевой в Московском театре эстрады никто не может. Она напомнила, что певица не лишена гражданства РФ.

Московский театр эстрады в конце октября был торжественно открыт после реконструкции мэром столицы Сергеем Собяниным и худруком Геннадием Хазановым. На днях в театре состоялась премьера танцевального шоу «История в отеле». Пришедшие на спектакль зрители обнаружили в холле отремонтированного здания фотографию Аллы Пугачевой, что спровоцировало скандал среди общественности из-за поступков и критики артистки в адрес России и соотечественников.