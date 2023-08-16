«Вытащила себя наверх за бретельки бюстгальтера»: правила жизни Мадонны 16 августа артистке исполнилось 65 лет

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мадонна

Мадонна — королева поп-музыки и главный провокатор индустрии своего времени. Американский журнал Forbes 11 раз называл ее самой высокооплачиваемой исполнительницей, а Рианна, Бритни Спирс, Кэти Перри, Леди Гага и Бейонсе говорили, как сильно звезда повлияла на их творчество. В конце июня Мадонна оказалась в реанимации с септическим шоком, вызванным острой бактериальной инфекцией. В течение нескольких дней врачи боролись за ее жизнь. Накануне собственного 65-летия, которое она отмечает сегодня, 16 августа, певица сообщила поклонникам, что вернулась к подготовке своего мирового турне. Ко дню рождения певицы NEWS.ru рассказывает о ее карьере, эпатажных номерах.

Кем работала Мадонна в начале карьеры

Настоящее имя артистки — Мадонна Луиза Чикконе. Она родилась в Мичигане в августе 1958 года и была старшей из шести детей в католической семье. Мадонной девочку назвали в честь матери, которая скончалась от рака молочной железы, когда будущей певице было пять лет.

С раннего детства она подражала Ширли Темпл — американской актрисе и танцовщице (1928–2014), и уже в 14 удивила одноклассников экспрессивным танцем под композицию группы The Who. В 1976 году Мадонна окончила школу экстерном. Учителя отмечали ее целеустремленность и эрудированность, но она решила стать хореографом.

Однако в 18 лет она бросила университет и переехала в Нью-Йорк — там она хотела создать собственную танцевальную студию. Мадонне приходилось танцевать в ночных клубах, работать ню-моделью, официанткой в сети закусочных Dunkin’ Donuts и Burger King, а также гардеробщицей в ресторане «Русская чайная». Но все это время она писала песни и училась играть на гитаре.

Каким первым эпатажным номером запомнилась Мадонна

В 1981 году 23-летнюю певицу заметила владелица студии звукозаписи Gotham Records Камилла Барбон. Она разглядела в ней рок-звезду и предложила сделать первое имя единственным. Так девушка стала просто Мадонной. А уже через год ее одноименный дебютный альбом достиг первой десятки в чарте Billboard 200.

«Мадонна не просто так считается иконой в мире поп-музыки. Помимо прочих заслуг она стала символом необычайной работоспособности, упорства, разносторонности и, конечно, таланта. Вы можете как угодно к ней относиться. Любить или ненавидеть ее музыку, но отрицать ее достижения невозможно», — рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, наиболее ярко она впервые заявила о себе треком Like a Virgin. Причем не только самой песней, но и выступлением на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards. Мадонна вышла в подвенечном платье, но в самом начале выступления сломала каблук. Вместо того чтобы остановить номер, она легла на сцену и продолжила петь.

«Это просто шокировало американскую публику. Люди ее обожали. Песня мгновенно стала символом женственности. Каждая девушка мечтала выйти замуж под Like a Virgin», — вспоминает Легостаев.

Почему Мадонна сексуализировала феминизм в шоу-бизнесе

С годами Мадонна не просто стала популярной певицей, она изменила индустрию в целом. Певица старалась показать, что сильная женщина — это свободная женщина.

«Все ее творчество — это борьба с клеймом „слабого пола“. Она отказывалась мириться с этими правилами игры. Никогда не выходила на сцену так, как этого хотели продюсеры, и всячески пропагандировала Girl Power гораздо раньше тренда на феминизм», — полагает критик.

В клипах и на концертах Мадонна не раз появлялась в сексуальных образах: откровенных нарядах, например, знаменитых конусообразных лифах от дизайнера Жан-Поля Готье.

«В течение всей своей карьеры Мадонна бунтует против общественных стандартов и кричит всему миру о женской сексуальности. Она всю индустрию переделала под себя. А потом сказала: „Я сама себя вытащила наверх за бретельки бюстгальтера“. И с ней трудно не согласиться», — подчеркнул Легостаев.

Как Мадонна заставила других ходить в спортивный зал

Мадонна привила другим представителям шоу-бизнеса любовь к спорту. В 1980-е годы певица была первой, кто стал проводить часы в спортивных залах. Она занималась не меньше шести дней в неделю по четыре-пять часов и придерживалась строгой макробиотической диеты.

«Если еще десятилетием раньше певицы могли в спокойном темпе отработать концерт, то благодаря Мадонне трудовая планка сильно повысилась. Своим примером она привела всех в спортивный зал. Женщины хотели такие же прорисованные мускулы и сильные руки и ноги. Вы знаете хоть одну другую певицу, которая в свои 60 могла делать по 15 выпрыгиваний с места в конце трехчасового концерта? Нет, только Мадонна», — заявил Легостаев.

Как Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса

Кроме того, певица была одной из первых, кто использовал беспроводную микрофонную гарнитуру на своих концертах. Теперь гаджет, который помогает исполнителю одновременно петь на сцене и активно двигаться, неофициально называется микрофоном Мадонны.

«Очень многое из того, что сейчас кажется нормальным, продвинула именно Мадонна. Например, клипы-фильмы тоже начались с нее. И, конечно, это произвело очередную революцию. Раньше клипы были просто иллюстрацией к песне. Мадонна же внесла в них сюжет», — объясняет критик.

За свою карьеру певица продала 300 миллионов копий альбомов, заработала больше миллиарда долларов и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Помимо этого, она снялась более чем в 20 художественных фильмах. Она играла вместе с такими актерами, как Розанна Аркетт («Отчаянно ищу Сьюзан»), Антонио Бандерас («Эвита») и Уоррен Битти («Дик Трейси»).

«Это удивительный парадокс. Мадонна никогда и не отличалась уникальными вокальными данными, как, например, Мэрайя Кэри или Уитни Хьюстон. Но она создавала невероятные шоу, боролась с расизмом, сексизмом. эйджизмом. Все, за что когда-либо бралась Мадонна, превращалось в золото. Даже когда вначале это выглядело скандалом», — заключил критик.

Фото: Heinrich via www.imago-images/Global Look Press Мадонна с Шоном Пенном Фото: Heinrich via www.imago-images/Global Look Press Мадонна с Шоном Пенном Фото: Celebrity Photo/colourpress.com/Global Look Press Мадонна и Майкл Джексон Фото: Celebrity Photo/colourpress.com/Global Look Press Мадонна и Майкл Джексон Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мадонна и Гай Ричи Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мадонна и Гай Ричи Фото: Randolph Caughie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 21 декабря 2000 года — Дорнох, Шотландия, Великобритания — Мадонна и Гай Ричи покидают Дорнохский собор после крещения их сына Рокко Фото: Randolph Caughie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 21 декабря 2000 года — Дорнох, Шотландия, Великобритания — Мадонна и Гай Ричи покидают Дорнохский собор после крещения их сына Рокко Фото: mago stock&people/Global Look Press Певица Мадонна и муж Гай Ричи Фото: mago stock&people/Global Look Press Певица Мадонна и муж Гай Ричи Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бойфренд Мадонны, небезызвестный манекенщик Иисус Луз Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бойфренд Мадонны, небезызвестный манекенщик Иисус Луз Фото: Joaquin Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мадонна (справа) реагирует на сообщения СМИ, направляясь в свой ресторан «Ла Гуарида», чтобы отпраздновать свое 58-летие в муниципалитете Центро Гавана Фото: Joaquin Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мадонна (справа) реагирует на сообщения СМИ, направляясь в свой ресторан «Ла Гуарида», чтобы отпраздновать свое 58-летие в муниципалитете Центро Гавана

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