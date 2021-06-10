Выступление Бузовой во МХАТе попало на видео

Ольга Бузова исполнила свою партию в постановке «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького про советского лидера Иосифа Сталина. Она играет шпионку Беллу Шанталь. Выступление попало на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале «Life Новости».
Многие зрители негативно
МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков тем не менее считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?».
Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. 10 июня прошёл закрытый показ спектакля для прессы. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.
Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на выступление известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой во МХАТе. «Надо вводить новую театральную антипремию „Пошлость года“. У МXАТа с Бузовой есть все шансы», — заявил он ранее.