Выступление Бузовой во МХАТе попало на видео

https://static.news.ru/photo/9b7af81a-ca74-11eb-b2de-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ольга Бузова исполнила свою партию в постановке «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького про советского лидера Иосифа Сталина. Она играет шпионку Беллу Шанталь. Выступление попало на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале «Life Новости».

Многие зрители негативно оценили участие артистки в спектакле, посоветовав в следующий раз пригласить на сцену МХАТа рэпера Моргенштерна: «Какой позор театру!», «Куда катится мир?», «Она ведь реально думает, что петь умеет», «Ужас!», «Испанский стыд».

МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков тем не менее считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?».

Сама телеведущая считает, что вышедший спектакль «Чудесный грузин» — главное событие года для неё. Она добавила, что на глазах журналистов её мечта реализовалась. 10 июня прошёл закрытый показ спектакля для прессы. Во время выступления певица не сдержала эмоций и сорвалась на крик. После этого ещё одну песню она спела под фонограмму.

Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на выступление известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой во МХАТе. «Надо вводить новую театральную антипремию „Пошлость года“. У МXАТа с Бузовой есть все шансы», — заявил он ранее.