Выступление певицы Ольги Бузовой вновь вырезали из эфира. Об этом
Ведущая и певица выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако выступление не попало в запись программы Первого канала. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы и по этой причине пришлось вырезать при монтаже выступления некоторых артистов.
Подобная ситуация происходит не в первый раз: выступление Ольги Бузовой вырезали и в прошлом году. Тогда певица исполнила песню «Мало половин», отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Ольга Бузова плохо влияет на молодёжь.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен