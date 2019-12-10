https://static.news.ru/photo/71db71ec-1afd-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выступление певицы Ольги Бузовой вновь вырезали из эфира. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Ведущая и певица выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако выступление не попало в запись программы Первого канала. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы и по этой причине пришлось вырезать при монтаже выступления некоторых артистов.

Подобная ситуация происходит не в первый раз: выступление Ольги Бузовой вырезали и в прошлом году. Тогда певица исполнила песню «Мало половин», отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что певица Ольга Бузова плохо влияет на молодёжь.