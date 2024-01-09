Выступившему в одном носке солисту «Щенков» выдали повестку «Mash на Мойке»: солисту «Щенков» Тесли вручили повестку в военкомат после суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Солисту музыкальной группы «Щенки» Максиму Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) вручили повестку в военкомат после заседания суда, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, это сделано для уточнения личных данных и постановки на воинский учет.

Как передает канал, Тесли успел удалить страницу в социальной сети и личный Telegram-канал. Калининский районный суд Санкт-Петербурга ранее арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство. Речь идет о недавнем концерте «Щенков», на котором Тесли появился в одном носке на половом органе, после чего и вовсе предстал полностью обнаженным перед публикой.

Адвокат Сергей Жорин ранее призвал артистов отечественного шоу-бизнеса не выступать и не появляться в публичных местах в неподобающем виде. По словам юриста, с недавних пор представители общественности и власти стали болезненно реагировать на обнаженных вид звезд. Жорин также не исключил, что на арестованного Тесли могут еще завести дело за ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее напомнил, что в России незаконно появляться голым в общественных местах и правительство не поддерживает такое поведение граждан. Парламентарий назвал солиста «Щенков» «бездарным животным», который может получить славу только таким способом.