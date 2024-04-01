«Выслуживается»: Ливанов раскрыл, как на Пугачеву повлияет статус иноагента Ливанов: признание Пугачевой иноагентом не изменит ее отношения к России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Режиссер и актер Василий Ливанов высказал мнение, что самооценка певицы Аллы Пугачевой настолько далека от реальности, что она не осознает, что статус иноагента — это ответ на ее отношение к России. Он подчеркнул в разговоре с aif.ru, что Примадонна уже несколько лет высказывает негативные мнения о россиянах. Исполнитель роли Шерлока Холмса в серии детективных фильмов режиссера Игоря Масленникова допустил, что певица не собирается извиняться и после включения в список иноагентов.

Самооценка Аллы Пугачевой настолько оторвана от реальности, что она не поймет, что признание ее иноагентом — это симметричный ответ ее поведению и отношению к России. Можете называть ее иноагентом, не называть — всё равно факт остается фактом, что это приспособленка, которая выслуживается перед иностранцами, поливая грязью россиян и называя их холопами, — заявил он.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания поп-звезды, эмигрировавшей в Израиль, иноагентом. Генеральная прокуратура передала запрос в Минюст, который в настоящее время проводит проверку финансирования и высказываний Пугачевой. Народную артистку СССР могут внести в реестр 12 апреля, за несколько дней до ее 75-летнего юбилея.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов ранее признался, что принципиально не слушал новую песню Пугачевой. Он назвал Примадонну «Пугалкиной» и посоветовал игнорировать любые ее «взбрыки».