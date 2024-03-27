Вышел трейлер боевика с «отмененным» Уиллом Смитом Вышел трейлер боевика «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Фото: Sony Pictures Entertainment

В Сети появился трейлер американского комедийного боевика «Плохие парни 4». Ролик опубликовала компания Sony Pictures на своем YouTube-канале.

Режиссерами картины стали работавшие над фильмами Marvel Studios Адиль Эль Арти и Билал Фалла. Главные роли в фильме сыграют легендарные Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Именно они открывают ролик. В самом трейлере показаны несколько ярких сцен картины: трюки героя Смита, схватка в падающем вертолете и ряд перестрелок.

Роли в картине также получили известная по сериалу «Лучше звоните Солу» американская актриса Риа Сихорн, сыгравший Бьерна Железнобокого в сериале «Викинги» канадский актер Александер Людвиг, получившая главную роль в «Классном мюзикле» американская певица Ванесса Хадженс и исполнивший доктора Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти» Эрик Дейн.

Премьера картины запланировала на 7 июня. Предыдущие «Плохие парни» вышли в прокат в 2020 году. Сборы фильма в мире превысили 426 млн долларов.

Ранее вышел трейлер «Битлджуса 2» с Дженной Ортегой в главной роли. Саму Лидию, как и в оригинале, сыграла известная по картине «Очень странные дела» Вайнона Райдер. К роли Битлджуса вернулся актер Майкл Китон.