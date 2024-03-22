Вышел трейлер «Битлджуса-2» с Дженной Ортегой в главной роли Warner Bros показала трейлер фильма «Битлджус-2»

Фото: Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Битлджус-2»

В Сети появился трейлер фильма «Битлджус-2». Его опубликовала кинокомпания Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале.

Исполнительницей главной роли, дочери Лидии, стала 21-летняя американская актриса Дженна Ортега. Саму Лидию, как и в оригинале, сыграла известная по картине «Очень странные дела» Вайнона Райдер. К роли Битлджуса вернулся актер Майкл Китон.

Образ жены Битлджуса отдали голливудской актрисе Монике Беллуччи, а роль полицейского — четырехкратному номинанту на премию «Оскар» Уиллему Дефо. Режиссером картины вновь стал легендарный Тим Бертон. Музыкальные композиции для хоррора написал композитор Дэнни Элфман.

Широкая аудитория увидит фильм 5 сентября текущего года. Первая часть «Битлджуса» вышла в свет 29 марта 1988 года. Тогда сборы в прокате составили $75 млн. Именно эта картина стала толчком для карьеры режиссера, картина получила премию «Оскар» за лучший грим.

Ранее стало известно, что Тим Бертон переснимет научно-фантастический фильм 1958 года «Атака 50-футовой женщины». Основой оригинальной картины стала история богатой наследницы, которая столкнулась с инопланетянами, после чего увеличилась до гигантских размеров. Затем она начинает осуществлять план мести мужу за измену и сражается с американскими военными, которые видят в ней угрозу для нацбезопасности США.