«Выше уже не залезет»: комик из «Физрука» объяснил скандалы с Мартиросяном

Комик Саша Малой, известный зрителям по сериалу «Физрук», объяснил скандальные заявления сопродюсера, худрука и резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна. Речь идёт о заявлении шоумена, что ему «плевать на всех комиков», пояснил Малой в эфире шоу «50 вопросов» на YouTube-канале «Макарена».

Мартиросян высказался , что между комиками нет никакой солидарности, на что Малой дал своё объяснение. Артист считает, что шоумен давно выбрал комфортную жизнь без стресса.

Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка — нет её — погоды бы не сделала. Он доживает, фактически, свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет, — поделился мнением артист.

Ранее Мартиросян рассказал о причинах ухода в 2017 году из Comedy Club. Это тяжёлая работа и большая ответственность. Проблем ему также добавляли капризы и чрезмерная принципиальность некоторых людей.