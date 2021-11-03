«Выше уже не залезет»: комик из «Физрука» объяснил скандалы с Мартиросяном

Комик Саша Малой, известный зрителям по сериалу «Физрук», объяснил скандальные заявления сопродюсера, худрука и резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна. Речь идёт о заявлении шоумена, что ему «плевать на всех комиков», пояснил Малой в эфире шоу «50 вопросов» на YouTube-канале «Макарена».
Мартиросян
Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка — нет её — погоды бы не сделала. Он доживает, фактически, свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет, — поделился мнением артист.
Ранее Мартиросян рассказал о причинах ухода в 2017 году из Comedy Club. Это тяжёлая работа и большая ответственность. Проблем ему также добавляли капризы и чрезмерная принципиальность некоторых людей.