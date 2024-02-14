«Выпил всем нам кровь»: за что Малахов и другие звезды обижены на Лазарева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что певец Сергей Лазарев «выпил всю кровь» коллегам. Почему шоумен так отозвался о звезде, кто еще скандалил с ним?

Почему Малахов недолюбливает Лазарева

Малахов рассказал, что Лазарев конфликтовал с коллегами во время подготовки к Евровидению. Шоумен рассказал, что артист не дает интервью, не приходит в качестве гостя на ток-шоу и имеет свою позицию по каждому вопросу. К примеру, по словам Малахова, однажды певец отказался сниматься с балериной Анастасией Волочковой.

«Я помню, сколько крови он выпил всем нам, когда он пришел к нам, когда ехал на Евровидение. Как у нас Волочкова вылезала из рояля, сидела там 30 минут, чтобы сделать сюрприз. Дальше Сережа сказал, что он и Волочкова никогда не могут существовать, понимаешь, вырезайте программу, я не еду на Евровидение. Сдавал билеты», — поделился телеведущий в разговоре с журналистами.

Он добавил, что у Лазарева есть черта сначала говорить и делать, а потом жалеть о принятом решении. При этом телеведущий уважает певца и считает его талантливым музыкантом.

Как еще Лазарев обидел Волочкову

В ноябре прошлого года Лазарев отказался фотографироваться с балериной на ковровой дорожке на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Волочкова подошла к артисту и предложила вместе попозировать на камеру, но тот ответил отказом и ушел. Артист признался, что ему не стыдно за это.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

«Я не фотографируюсь, извини, Настя», — сказал он балерине.

Сама Волочкова сначала сказала, что не обиделась на Лазарева, однако спустя несколько дней танцовщица назвала певца неудачником и заявила, что он завидует ей.

В декабре Волочкова снова изменила мнение и призналась, что обожает Лазарева. Балерине нравится его творчество, и она спела бы с ним дуэтом.

«Серега, я тебя обожаю. Со мной не сфоткался, я хоть сфоткаюсь с твоей фотографией. <...> Давай запишем дуэт крутой. Вот это предложение, подкупающее своей новизной», — сказала Волочкова.

Что за скандал был на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В начале февраля певица и телеведущая Ирина Ортман рассказала, что Лазарев в качестве председателя жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» проявляет себя достаточно жестко. По ее словам, он категоричен в своих оценках и однажды даже грозился уволить одного из коллег.

«Каждый из нас — это один из ста. А Сергей — лидер сотни, он в итоге за все отвечает. <...> Помню, грозился кого-то даже уволить со „стены“ за необъективную и неконструктивную критику. Может крикнуть: „Все! Уволен!“ У нас, кстати, действительно увольняли экспертов», — рассказывала Ортман в разговоре с aif.ru.

Певица, предположительно, могла говорить о ситуации в марте 2020 года, когда Лазарев устроил скандал из-за несправедливой оценки одной из участниц проекта. Во время записи программы певец вступил в жаркий спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что участница исполняла песню на английском, а не на русском языке.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лазарев

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — возмущался Лазарев.

Певец отметил, что он против стереотипов и неаргументированного мнения. Члены жюри, по его словам, должны оценивать участников не по языку, на котором они исполняют композиции, а по качеству представленного номера, вокальным данным и артистизму.

«Меня самого так часто в этой жизни „судили“ и „затыкали“ из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — добавил Лазарев.

Правда ли, что Лазарева оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В декабре прошлого года суд оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал AIVA за трансляцию клипа Лазарева «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России). Суд установил, что кадры в ролике создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности союзу мужчины и женщины и пропагандируют ЛГБТ.

Читайте также:

Навка и Песков, Агутин и Варум: в чем заключается секрет их крепких браков

«Отстирывает обгаженные штаны»: что говорят о поездке Киркорова на СВО

Черный список в действии? Каким новым артистам начали отменять концерты