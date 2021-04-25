«Вынуждены резать по живому»: Киркоров о разоблачениях на «Маске»

https://static.news.ru/photo/4ab3b3da-a5ef-11eb-9fdf-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров признался, что эмоционально переживает каждое разоблачение на шоу «Маска». У него даже «слёзы Носорога до сих пор перед глазами стоят», которого выгнали в прошлый раз. Но при этом звезда понимает, что так надо поступать.

Сегодня будем жестить, потому что мы все сегодня будем вынуждены резать по живому как никогда, — сказал, открывая шоу, Филипп Киркоров. — Честно говоря, после прошлого выпуска я с инфарктом уехал домой, — признался артист во время нового выпуска шоу на канале НТВ.

Киркоров, обратившись к другим судьям, пожелал им сил и выдержки. По его словам, каждый участник этого проекта достоин победы.

Ранее стало известно, что новыми приглашёнными гостями станут Мишка и Крокодил Гена. Дебютанты шоу, в отличие от постоянных героев проекта, сразу раскроют свои личности, говорится в сообщении. Но перед этим дадут возможность зрителям и судьям угадать себя.

В прошлом выпуске «Маски» приглашёнными гостями шоу стали Слоник и Султан. Под первой маской скрывалась певица Глюкоза, которую без труда узнали судьи. А вот вторая стала настоящим сюрпризом, особенно для Филиппа Киркорова: под маской Султана спел никулинский хит из «Кавказской пленницы» его отец Бедрос Киркоров.