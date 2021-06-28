«Выкручивало руки»: заболевшая COVID Сотникова показала видео из палаты

Советская и российская актриса Вера Сотникова, заболевшая COVID-19, опубликовала в Instagram видео из палаты. По её словам, она хотела 21 июня получить первый компонент вакцины, а через две недели — второй, но по «иронии судьбы» именно в этот день ей стало плохо настолько, что «выкручивало руки и ноги».

Болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т. д. Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь! — отметила артистка.

Она подчеркнула, что собиралась получить препарат, чтобы потом посетить Каннский кинофестиваль.

Накануне корреспонденту NEWS.ru в частной медицинской клинике, где лечится певица МакSим (Марина Абросимова), раскрыли стоимость услуг при госпитализации. Расходы выглядят внушительно — только за палату «люкс» в VIP-отделении инфекционного стационара придётся отдать 1 млн рублей минимум.

Ранее сообщалось, что певец и музыкант Валерий Сюткин поделился с NEWS.ru мнением по поводу целесообразности вакцинирования детей от коронавируса и рассказал, будет ли делать прививку своим наследникам, включая 10-месячного Льва.