«Выкладывайте свой паспорт»: Жигалова заявила, что знает секрет Пригожина Алена Жигалова заявила, что знает настоящее имя Иосифа Пригожина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алена Жигалова

Журналистка и блогер Алена Жигалова отреагировала на слова продюсера Иосифа Пригожина, который ранее заявил, что не боится никакого «компромата», поскольку он живет как «за стеклом». Женщина утверждает, что настоящее имя Пригожина может быть вовсе не Иосиф, а Валерий. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» она потребовала от него показать паспорт, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение.

Как рассказала Жигалова, это суждение появилось не на ровном месте: во время празднования дня рождения сына Филиппа Киркорова Пригожина называли Валерием.

По крайней мере так назвал его Филипп Киркоров на празднике своего сына. Он несколько раз передавал ему микрофон, и говорил: «А сейчас у нас скажет Валерий Пригожин». И никого из присутствующих это не смутило! Поэтому у меня четкая мысль, что Иосифа действительно зовут Валерий. Иосиф, выкладывайте свой паспорт и мы точно узнаем, как вас зовут, — потребовала журналистка.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новый антивоенный клип группы Little Big. Пригожин назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства.

В ответ на это участники музыкального коллектива пригрозили опубликовать на Пригожина компромат.