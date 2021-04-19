«Выгнали сильного!»: зрители ругают Киркорова за уход Носорога с «Маски»

https://static.news.ru/photo/719d364c-a185-11eb-a210-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/fkirkorov/

Зрители недовольны очередным решением жюри о разоблачении Носорога-Туриченко на шоу «Маска». По мнению публики, это один из сильнейших исполнителей, выступлениями которого можно было продолжать наслаждаться дальше.

Об этом пользователи высказались в комментариях на странице Филиппа Киркорова в Instagram. Председателя жюри проекта обвинили не только в предвзятости, но и в том, что он выгнал с проекта одного из самых сильных участников.

«Нечестно голосовали, выгнали сильного, надо было Неваляшку выгонять, их всех слабее!», «Неваляшка рядом даже не стоит с Кириллом, несправедливо», «Лучше бы Заяц ушел, а Носорог остался. Туриченко — лучший!», пишут подписчики под признаниями Киркорова о том, как Носорог покорил страну.

«Как можно было отправить в номинацию Носорога и Ламу???? Они должны были быть финалистами!!!!», «Очень жаль, что ушёл Носорог, то есть Кирилл. Очень талантливый парень!!!», возмущаются пользователи.

Зрители уверены, что Филипп Киркоров мог своим голосом спасти Туриченко, но почему-то этого не сделал.

Как сообщалось ранее, солист «Иванушек» Кирилл Туриченко поделился эмоциями и рассказал о своём участии в шоу «Маска». Артист с обожанием говорит о проекте, называя его невероятным путешествием в настоящую музыкальную сказку.