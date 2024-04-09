«Выезжают на именах родителей»: Канделаки и Круга раскритиковали за дуэт Канделаки и Круг записали микс на песни «Руки вверх» и «Ленинград»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Лео Канделаки

Лео Канделаки в «Шоу Воли» вместе с коллегой по «Новой Фабрике звезд» Александром Кругом исполнил микс из песен «Руки вверх» и «Ленинграда». Так он продолжает звездную карьеру после того, как покинул проект на ТНТ. Мать молодого музыканта Тина Канделаки поддержала сына.

Леонтий правильно сказал, когда уходил с «Фабрики», что он продолжит петь в любом случае. <...> А я лишь еще раз хочу напомнить всем хейтерам — главное, стремиться к совершенству и неустанно развиваться. Я это всегда доказывала на своем примере, а теперь это доказывает мой сын, — написала Канделаки.

Если в Telegram-канале Тины Канделаки пользователи в основном восхищаются и шлют комплименты, то в канале StarHit фит с хитами из «нулевых» не оценили, а молодых звезд уличили в том, что эксплуатируют фамилии их родителей.

Лео Канделаки... Вот так вот был Леонтий Кондрахин, стал Лео Канделаки! Как же все «детки» известных родителей любят выезжать на их именах!!! А потом будут рассказывать, что всего добились сами, работая не покладая рук! — написал пользователь с ником Фрося.

Лео Канделаки покинул проект «Новая Фабрика звезд» в начале марта. Певец уступил свое место другому конкурсанту — Никите Ефимцеву. Канделаки объяснил решение уверенностью в том, что добьется успеха и без участия в проекте. В соцсетях он продолжает выпускать новые песни, а недавно попробовал себя в роли ведущего новостей на канале «2х2».