Выдавшая дочь замуж Канделаки резко похудела Тина Канделаки после свадьбы дочери поделилась фото, на которых выглядит худой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тинатин Канделаки (справа) и ее дочь Мелания Кондрахина

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о свадьбе 24-летней дочери Мелании Кондрахиной и опубликовала серию снимков, на которых выглядит очень худой. Журналистка назвала наследницу «божьим даром» и сообщила, что сама она после бракосочетания стала тещей. Поклонники предположили, что Канделаки сбросила лишний вес на фоне предсвадебных хлопот.

Теперь официально. Я — теща! Ты — божий дар, моя принцесса! — написала в посте Канделаки, выложив видео свадебного танца дочери с женихом.

До этого Канделаки раскрыла секрет стройной фигуры. Она посоветовала заниматься спортом и делать лимфодренажный массаж, чтобы тело выглядело «фантастически». Журналист также подчеркнула, что крайне важно соблюдать правила питания. По словам Канделаки, без правильного рациона тренировки не дадут желаемого результата.

Ранее Канделаки использовала фразу из песни певца Михаила Круга «Фраер» в обращении к голливудскому актеру Джорджу Клуни, который попытался оправдать свой фонд из-за нападок на российских журналистов. В своем Telegram-канале она поинтересовалась, почему артист «сдал назад».

Более того, Канделаки заметила, что Клуни не принес извинений за громкие заявления своей организации. Журналист назвала Клуни изворотливым и предположила, что роль в фильме «Мартовские иды» про интриги во время президентских выборов пригодилась, чтобы оправдаться за произошедшее с его фондом.