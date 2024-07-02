«Выбросила 80 коробок»: Карина Нигай рассказала о работе с Мари Краймбрери Карина Нигай рассказала, что Мари Краймбрери станет женственнее

Фото: NEWS.ru

Карина Нигай

Стилист и блогер Карина Нигай на вручении премии «25 самых стильных» от журнала Voice рассказала корреспонденту NEWS.ru о принципах своей работы с певицей Мари Краймбрери. Она отметила, что не собирается «менять ДНК» исполнительницы, включая спортивные костюмы и кроссовки. Карина Нигай призналась, что уже выбросила из ее гардероба 80 коробок с одеждой.

Я их немного преобразую и сделаю более женственными и добавлю немного лоска. Мне кажется этого ей не хватало. <...> Это будет нечто среднее между Хейли Бибер и Аврил Лавин. Это будет выглядеть странно, роковушно, но сдержанно и очень современно, — пояснила стилист.

Карина Нигай поделилась, что уже выбросила из гардероба Мари Краймбрери примерно 80 коробок размером в свой рост. По ее словам, певица все еще прячет от нее кое-что в дальних ящиках. Однако блогер периодически все это находит.

Мы работаем с ее гардеробом, костюмами на выход и на съемки, с концертными костюмами я пока не работаю, но, думаю, что и до них доберусь, — отметила Карина.

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