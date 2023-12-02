Выборы Путина и Собянина, «Мосфильм»: как сейчас живет Карен Шахназаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Народный артист России Карен Шахназаров в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Чем он сейчас занимается, как живет?

Чем известен Шахназаров

Карен Шахназаров родился 2 июля 1958 года в Москве. Его предки — представители армянского княжеского рода Мелик-Шахназарянов. После школы он окончил режиссерский факультет ВГИКа, затем отслужил в Советской армии, а после демобилизации работал на киностудии «Мосфильм».

Дебютным полнометражным фильмом Шахназарова как режиссера была картина «Добряки» 1979 года. Известность ему принесла музыкальная лента «Мы из Джаза», вышедшая в 1983 году, а снятые в следующие три года «Зимний вечер в Гаграх» и «Курьер» закрепили успех.

В фильмографии Шахназарова около двух десятков фильмов: «Город Зеро», «Американская дочь», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Исчезнувшая империя», «Палата № 6». Для большинства из них он сам написал сценарии.

Что известно о личной жизни Шахназарова

Карен Шахназаров был женат три раза. Первый брак с выпускницей истфака МГУ по имени Елена продлился полгода.

Второй женой сценариста стала искусствовед Елена Сетунская. После развода она уехала в США и забрала с собой их общую дочь Анну, которая около 20 лет не виделась с отцом.

Третий брак Шанзазарова — с актрисой и телеведущей Дарьей Майоровой — продлился около 10 лет. У пары родились два сына: Иван, который стал режиссером и сценаристом, и Василий, который в детстве и юности сыграл несколько ролей в фильмах отца.

Что Шахназаров говорил про спецоперацию

Карен Шахназаров поддерживает спецоперацию и действия российских властей. Он был известен своей гражданской позицией и до начала СВО: режиссер являлся доверенным лицом «Единой России» на выборах в Госдуму VII созыва, доверенным лицом Владимира Путина на выборах в президенты, а также Сергея Собянина на выборах в мэры Москвы 2018 года. Также он входил в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции.

По мнению Шахназарова, правда сейчас находится на стороне России. Он считает, что РФ в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.

«Они захотели жить отдельно. И мы согласились строить новый мир, без войн и военных союзов. И что мы получили? Ну, все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, конечно, чтобы Россия выиграла. Но я хочу, чтобы оставалась перспектива возрождения диалога между Россией и Украиной», — высказался сценарист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Карен Шахназаров

Что Шахназаров говорил про уехавших артистов

Карен Шахназаров заявлял, что не стоит вырезать из фильмов актеров, которые высказались против спецоперации или уехали за границу.

«Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — комментировал он.

Также Шахназаров отмечал, что его мало волнует отъезд звезд на границу.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — уверен деятель искусства.

Чем сейчас занимается Шахназаров

Карен Шахназаров продолжает работать. Он является генеральным директором концерна «Мосфильм». По мнению режиссера, в России сейчас нужно снимать больше документальных фильмов.

«Сегодня час документального кино. У документального кино другая природа, наша жизнь сегодня — самый важный материал. К сожалению, я его не вижу. Понимаю, почему не вижу игровое кино, — многие зрители предъявляют претензии. А поэзия и документальное кино — вот что важно сегодня», — заявлял он MK.RU.

При этом он пояснил, что сам не снимает подобные ленты, поскольку высказал свою позицию в фильме «Белый тигр», которую создал 10 лет назад. Шахназаров считает, что многие события в той картине перекликаются с сегодняшним днем.

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