Народный артист России Карен Шахназаров в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Чем он сейчас занимается, как живет?
Чем известен Шахназаров
Карен Шахназаров родился 2 июля 1958 года в Москве. Его предки — представители армянского княжеского рода Мелик-Шахназарянов. После школы он окончил режиссерский факультет ВГИКа, затем отслужил в Советской армии, а после демобилизации работал на киностудии «Мосфильм».
Дебютным полнометражным фильмом Шахназарова как режиссера была картина «Добряки» 1979 года. Известность ему принесла музыкальная лента «Мы из Джаза», вышедшая в 1983 году, а снятые в следующие три года «Зимний вечер в Гаграх» и «Курьер» закрепили успех.
В фильмографии Шахназарова около двух десятков фильмов: «Город Зеро», «Американская дочь», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Исчезнувшая империя», «Палата № 6». Для большинства из них он сам написал сценарии.
Что известно о личной жизни Шахназарова
Карен Шахназаров был женат три раза. Первый брак с выпускницей истфака МГУ по имени Елена продлился полгода.
Второй женой сценариста стала искусствовед Елена Сетунская. После развода она уехала в США и забрала с собой их общую дочь Анну, которая около 20 лет не виделась с отцом.
Третий брак Шанзазарова — с актрисой и телеведущей Дарьей Майоровой — продлился около 10 лет. У пары родились два сына: Иван, который стал режиссером и сценаристом, и Василий, который в детстве и юности сыграл несколько ролей в фильмах отца.
Что Шахназаров говорил про спецоперацию
Карен Шахназаров поддерживает спецоперацию и действия российских властей. Он был известен своей гражданской позицией и до начала СВО: режиссер являлся доверенным лицом «Единой России» на выборах в Госдуму VII созыва, доверенным лицом Владимира Путина на выборах в президенты, а также Сергея Собянина на выборах в мэры Москвы 2018 года. Также он входил в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции.
По мнению Шахназарова, правда сейчас находится на стороне России. Он считает, что РФ в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.
«Они захотели жить отдельно. И мы согласились строить новый мир, без войн и военных союзов. И что мы получили? Ну, все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, конечно, чтобы Россия выиграла. Но я хочу, чтобы оставалась перспектива возрождения диалога между Россией и Украиной», — высказался сценарист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Что Шахназаров говорил про уехавших артистов
Карен Шахназаров заявлял, что не стоит вырезать из фильмов актеров, которые высказались против спецоперации или уехали за границу.
«Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — комментировал он.
Также Шахназаров отмечал, что его мало волнует отъезд звезд на границу.
«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — уверен деятель искусства.
Чем сейчас занимается Шахназаров
Карен Шахназаров продолжает работать. Он является генеральным директором концерна «Мосфильм». По мнению режиссера, в России сейчас нужно снимать больше документальных фильмов.
«Сегодня час документального кино. У документального кино другая природа, наша жизнь сегодня — самый важный материал. К сожалению, я его не вижу. Понимаю, почему не вижу игровое кино, — многие зрители предъявляют претензии. А поэзия и документальное кино — вот что важно сегодня», — заявлял он MK.RU.
При этом он пояснил, что сам не снимает подобные ленты, поскольку высказал свою позицию в фильме «Белый тигр», которую создал 10 лет назад. Шахназаров считает, что многие события в той картине перекликаются с сегодняшним днем.
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