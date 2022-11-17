Вячеслав Муругов уйдет с поста генерального директора телеканала СТС

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Вячеслав Муругов

Генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов намерен уйти со своего поста и покинуть холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) начиная с 23 ноября, сообщается на сайте компании. Его преемником на посту гендиректора и заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию станет Александр Акопов.

Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции, – отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В пресс-службе уточнили, что новый замглавы НМГ Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга. Сам Акопов заявил, что рад стать частью одной их самых сильных команд на российском медиарынке.

Александр Акопов - российский продюсер, президент фонда "Академия российского телевидения". В качестве продюсера разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов, среди которых "Простые истины", "Марш Турецкого", "Бригада", "Идиот", "Бедная Настя", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Закрытая школа" и другие.

Ранее стало известно, что киностудия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиа группа». В частности, речь идет о фильмах о Гарри Поттере, Годзилле и героях вселенной комиксов DC, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. Как рассказал источник из СТС, у телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора. При этом отмечается, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года.