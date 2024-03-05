Вячеслав Макаров назвал идеальную для свиданий страну Телеведущий и певец Вячеслав Макаров назвал Таиланд лучшим местом для свидания

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Макаров

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров назвал Таиланд лучшим местом для свидания, заявив об этом на премьере фильма «Любовь со второго взгляда». Он отметил, что предпочитает отдыхать с возлюбленной в жарких странах. По его словам, которые приводит Пятый канал, романтическую атмосферу в этом случае создают благоприятный климат, вкусная еда и достойное музыкальное сопровождение. В качестве примера хорошей музыки шоумен привел собственный трек.

В Таиланде мое лучшее свидание! Там, где тепло, где есть море, где много фруктов, много солнца и хорошая музыка, — подчеркнул он.

Ранее артист рассказал, когда выйдет новый сезон шоу «Маска». По его словам, это произойдет в феврале 2024 года, и зрителей ждет много сюрпризов. Макаров подчеркнул, что участие в программе примут звезды, которых никто не ожидает увидеть.

До этого стало известно о перезапуске музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что проект стартует в 2024 году, он уже получил название «Новая фабрика звезд», кастинги для участия в нем начались 26 октября по всей России. Канделаки считает, что российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке и поиске людей, чьи творения годами не будут терять актуальность, как хиты «Руки вверх!» и песни «Кино».