«Вы же у нас одна»: Пригожин о молчании Пугачевой о теракте в «Крокусе» Пригожин назвал шокирующим молчание Пугачевой о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что шокирован молчанием певицы Аллы Пугачевой насчет теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем он напомнил, что Примадонна должна подавать пример и быть образцом. Кроме того, продюсер вспомнил прошлые заявления певицы, в которых она говорила, что она в России «одна такая».

Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила, — «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично, — заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что супруг Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказался о теракте и выразил соболезнования. Вместе с тем он отметил, что не считает необходимым превращать все публикации в соцсетях в панихиду.

Ранее сообщалось, что Галкин не отменил свои юмористические гастроли, несмотря на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и последовавшую за этим всеобщую скорбь. Телеведущий отправился с туром по Израилю. На своих выступлениях он сравнивал себя с Иисусом Христом и шутил про Филиппа Киркорова.