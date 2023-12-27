«Вы все чушпаны»: что сказал актер Назаров о «голой» вечеринке Ивлеевой Актер Назаров назвал «чушпанами» извинившихся участников вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Дмитрий Назаров

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров высказался об участниках «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как он отреагировал на извинения артистов?

Что сказал Назаров о вечеринке Ивлеевой

На своей странице в социальной сети Назаров, который покинул Россию на фоне критики специальной военной операции, опубликовал видео со стихотворением, посвященным извинениям со стороны участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Организованное блогером резонансное мероприятие состоялось 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

Актер критически высказался о знаменитостях, которые принесли извинения по поводу участия в скандальной вечеринке. В своем стихотворении Назаров обыграл принцип «пацаны не извиняются», которому придерживались главные герои популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он признается, что ему «стыдно» за извинившихся артистов.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански. Значит, все вы чушпаны», — сказал звезда сериала «Кухня» в соответствующем ролике.

Как живет актер Назаров после переезда из России

Назаров после начала СВО завел YouTube-канал, где стал публиковать стихотворения и прозу с критикой России. Около полугода деятельность артиста в соцсетях оставалась незамеченной, он играл в МХТ имени Чехова, снимался в кино и рекламе, озвучивал мультфильмы.

14 января 2023 года руководство МХТ отстранило актера от работы. В этот момент звезда сериала «Кухня» вместе с супругой Ольгой Васильевой находились во Франции.

После увольнения из театра Назаров и Васильева отправились с гастролями в Израиль. Вернувшись во Францию, они выступили в Париже в Доме офицеров французской армии. Программа включала в себя авторские романсы, стихи и басни артиста, а также песни на русском и французском языках.

Как сообщалось, супруги проживают в Каннах. Жена Назарова рассказывала в одном из интервью, что недвижимость за границей они приобрели 10 лет назад.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

По информации KP.RU, доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тыс. рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за непроданных билетов.

В октябре Назаров планировал выступить в Смоленске, сообщал Telegram-канал Mash. Однако показ спектакля отменили, а активист движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в прокуратуру с призывом запретить артисту выступать в РФ.

Кто извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Организатор скандального мероприятия Анастасия Ивлеева 27 декабря опубликовала 20-минутное видео, в котором со слезами на глазах принесла извинения за «голую» вечеринку и попросила народ России дать ей второй шанс. Это было второе обращение блогера.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала она.

26 декабря народный артист России Филипп Киркоров опубликовал видеообращение, в котором сказал, что осознает свою ошибку. Он пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые он посещает.

«Я — артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — подчеркнул Киркоров.

Лолита Милявская объяснила свое появление на вечеринке накопившейся за год усталостью. Она призвала «быть вместе» и сказала, что сделала выводы после случившегося и будет работать над ошибками.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

«Я так не люблю, когда, как в детском саду, звучит: „Я вот в последний раз, я больше не буду“. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае. <...> Давайте будем вместе и попробуем сохранить новогоднее настроение», — отметила Лолита.

Телеведущая Ксения Собчак также извинилась за участие в «голой» вечеринке. По ее мнению, мероприятие было «нелепой безвкусицей».

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид — извините. Я люблю свою страну», — заявила она.

Заслуженный артист России Дима Билан признался, что понимает негодование россиян и бойцов ВС РФ из-за «голой» вечеринки. Он отметил, что отнесся к этому вечеру как к обычному мероприятию, на которых он бывает нечасто.

«Я уважаю своих зрителей и соотечественников. Я не ожидал и подумать даже не мог, что может там (на вечеринке. — NEWS.ru) происходить. Я прекрасно понимаю негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Прошедшее мероприятие — это не отражение меня. Я никому не вредил, разве что только себе», — констатировал Билан.

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