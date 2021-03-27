«Вы с ума сошли?»: подписчиков возмутил купающий внучку Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился видео купания своей двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. Однако вместо умиления пост вызвал волну критики со стороны интернет-пользователей.
На кадрах видно, как певица Валерия и её сын Арсений Шульгин купают ребёнка в бассейне.
Первая попытка заплыва с внучкой, — написал Пригожин.
Многих посмотревших видео подписчиков возмутил поступок семьи.
Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные? — написал один из пользователей.
Другой предположил, что родители и дедушка с бабушкой «с ума сошли от радости», так как бассейн полон вирусов и к тому же предназначен для взрослых.
Разве можно такую малышку в общий бассейн? Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем? — возмутился подписчик.
Купание девочки продлилось недолго — она расплакалась и её передали матери.
Ранее NEWS.ru писал, что Валерия опубликовала фотографию со своей маленькой внучкой Селин, появившейся на свет 1 января 2021 года, и рассказала о своих чувствах к ней.