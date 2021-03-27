«Вы с ума сошли?»: подписчиков возмутил купающий внучку Пригожин

https://static.news.ru/photo/b39f8060-8fb3-11eb-805b-96000091f725_660.jpg Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился видео купания своей двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. Однако вместо умиления пост вызвал волну критики со стороны интернет-пользователей.

На кадрах видно, как певица Валерия и её сын Арсений Шульгин купают ребёнка в бассейне.

Первая попытка заплыва с внучкой, — написал Пригожин.

Многих посмотревших видео подписчиков возмутил поступок семьи.

Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные? — написал один из пользователей.

Другой предположил, что родители и дедушка с бабушкой «с ума сошли от радости», так как бассейн полон вирусов и к тому же предназначен для взрослых.

Разве можно такую малышку в общий бассейн? Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем? — возмутился подписчик.

Купание девочки продлилось недолго — она расплакалась и её передали матери.

Ранее NEWS.ru писал, что Валерия опубликовала фотографию со своей маленькой внучкой Селин, появившейся на свет 1 января 2021 года, и рассказала о своих чувствах к ней.