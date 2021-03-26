«Вы попали!»: Лобода угрожает наказать пластического хирурга из Узбекистана

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Певица Лобода опровергла появившиеся слухи, что находится в Узбекистане, где делает себе ринопластику у местного пластического хирурга. На своей странице в Instagram, она обратилась к подписчикам, заявив, что находится сейчас в Москве.

Я нахожусь в Москве, хожу по эфирам, презентую свою песню «Родной», а в это время в Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает её моей фамилией, <...> оперирует ей нос, говорит, что это Лобода, — рассказала артистка.

Звезда заявила, что намерена наказать этого хирурга и предупредила, чтобы тот готовил компенсацию.

Так, вы попали! Готовьте большую моральную компенсацию, с вами уже связались мои юристы, — отметила Лобода.

После появления в соцсетях видео с якобы пластической операцией Лободы, многие подписчики стали шутить, что певица решила сэкономить и поехала в среднеазиатскую республику «исправлять» нос.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты обвинили Надежду Бабкину в злоупотреблении пластикой. После того как артистка переболела коронавирусом и выписалась из больницы, юзеры начали замечать неладное. Если после болезни исполнительница выглядела весьма неважно, то теперь же ей удалось восстановиться и даже стать ещё краше. В связи с этим фанаты подозревают, что Бабкина обратилась за помощью к пластическим хирургам. Впрочем, певица и сама не скрывает своего отношения к подобным процедурам красоты.