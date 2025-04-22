«Вы не поверите»: диджей Гусева о популярности Кадышевой Диджей Гусева: на любой дискотеке просят включить Кадышеву

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Катя Гусева

Сейчас ни одна дискотека не обходится без песен солистки ансамбля «Золотое кольцо» советской и российской фолк-певицы Надежды Кадышевой, заявила в разговоре с NEWS.ru диджей Катя Гусева. До этого популярностью пользовалась песня «Матушка» исполнительницы Татьяны Куртуковой, однако такая популярность недолговечна, рассказала она на Гала-ужине МУЗ ТВ.

О да, вы не поверите. [Такая популярность] продержится недолго, но сейчас на любой дискотеке ко мне подходят и говорят: давай «Плывет веночек», Кадышеву давай. Я думаю, господи, да что ж такое, была «Матушка», теперь Кадышева, — отметила диджей.

По ее словам, музыка имеет свойство быть цикличной и в следующем году на дискотеках уже не будет «Матушки» и «Цветочка». Но, как отметила диджей, наверняка появится какой-нибудь другой артист из «стареньких», которого вспомнят и сделают популярным.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева увеличила свой гонорар за выступление с 2 до 4–5 млн рублей. По его словам, это произошло на фоне большой популярности с выходом новой песни «Плывет веночек». Ее Кадышева исполняет со своим сыном Григорием.