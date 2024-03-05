«Вы меня тоже поймите»: Кологривый публично попросил прощения Звезда «Слова пацана» Кологривый извинился перед поклонниками из Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый, который известен зрителям по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», публично извинился перед поклонниками. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист опубликовал видеообращение к фанатам, с которыми он не успел сфотографироваться во время съемок фильма «Возвращение попугая Кеши» в Сочи.

Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не со всеми смог cфотографироваться, не всем смог уделить время. <...> Нам трудно, мы стараемся. <...> Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться, как только могу, уделить время. Но и вы меня тоже поймите, большая просьба, — заявил Кологривый.

По словам актера, съемки проходят в непростых локациях, до некоторых мест в городе не так легко добраться. Кологривый подчеркнул, что не был готов к такому ажиотажу со стороны фанатов, поскольку все его мысли заняты новым проектом.

Актер Антон Богданов из сериала «Реальные пацаны» ранее заявил, что Кологривый имеет право критически высказываться в адрес коллег, но ему нужно быть готовым к ответной реакции. По словам артиста, лично он спокойно относится к критике.