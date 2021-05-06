«Вы думаете, ветераны смотрят TikTok?»: Лоза высмеял Дину Саеву за 9 Мая

https://static.news.ru/photo/e31f6a3e-aeb8-11eb-9767-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза прокомментировал скандальное высказывание тиктокера Дины Саевой о том, что за поздравление ветеранов с Днём Победы ей заплатили «копейки». «Копейками» блогер назвала гонорар в 200 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.

Высказывание девицы из Интернета возмутило как простых пользователей, так и профессиональных артистов. В частности, Юрий Лоза предложил посмотреть на проблему по-другому и спрашивать не с самой интеллектуально одарённой Саевой, а с тех, кто вообще ей дал денег на поздравление в TikTok.

Вы думаете, что ветераны смотрят TikTok? Тогда кого она поздравляла? Как можно поздравлять ветеранов за деньги или без денег, если они не смотрят TikTok? Они и понятия не имеют, что это такое. Поэтому это всё какая-то бутафория. Если хотите поздравить ветеранов, то сделайте это так, чтобы они увидели это поздравление, — высказался артист.

Лоза уверен, что все такие поздравления не имеют ни капли смысла ни за деньги, не без денег. Ну а если уж кому-то сильно хочется поздравить ветеранов, то можно это сделать лично, обратиться по телевидению или хотя бы написать им.

Более категорично по этому поводу высказался другой артист — Владимир Винокур. Знаменитость считает, что брать деньги за поздравление ветеранов — это «преступление века», сам он лично такого никогда не делал.

По законам военного времени — расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом, — добавил артист.

Как сообщалось ранее, артист Лев Лещенко, комментируя слова начинающей певицы, отметил, что «это ненормально». Он раскритиковал молодое поколение за такое отношение к участникам ВОВ.