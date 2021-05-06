«Вы думаете, ветераны смотрят TikTok?»: Лоза высмеял Дину Саеву за 9 Мая

Юрий Лоза прокомментировал скандальное высказывание тиктокера Дины Саевой о том, что за поздравление ветеранов с Днём Победы ей заплатили «копейки». «Копейками» блогер назвала гонорар в 200 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.
Высказывание девицы из Интернета
Вы думаете, что ветераны смотрят TikTok? Тогда кого она поздравляла? Как можно поздравлять ветеранов за деньги или без денег, если они не смотрят TikTok? Они и понятия не имеют, что это такое. Поэтому это всё какая-то бутафория. Если хотите поздравить ветеранов, то сделайте это так, чтобы они увидели это поздравление, — высказался артист.
Лоза уверен, что все такие поздравления не имеют ни капли смысла ни за деньги, не без денег. Ну а если уж кому-то сильно хочется поздравить ветеранов, то можно это сделать лично, обратиться по телевидению или хотя бы написать им.
Более категорично по этому поводу высказался другой артист — Владимир Винокур. Знаменитость считает, что брать деньги за поздравление ветеранов — это «преступление века», сам он лично такого никогда не делал.
По законам военного времени — расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом, — добавил артист.
Как сообщалось ранее, артист Лев Лещенко, комментируя слова начинающей певицы, отметил, что «это ненормально». Он раскритиковал молодое поколение за такое отношение к участникам ВОВ.