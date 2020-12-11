«Вы больной»: Баста резко ответил Шнурову

https://static.news.ru/photo/d3a3dcae-3c2e-11eb-9b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/shnurovs

Бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Василий Вакуленко (Баста) устроили перепалку на шоу «Голос».

После выступления подопечных Шнурова оценить их выпало Басте. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил сказать всё, что музыкант якобы говорил в гримерке. Шнуров присоединился к просьбе и заявил, что надо «смотреть ему в глаза и не отводить взгляд».

Я боюсь. Вы больной, — отшутился Баста.

Дальнейшего диалога не последовало.

Другая наставница, Полина Гагарина, позже подтвердила, что атмосфера на площадке «огненная», возможно, потому, что все члены жюри и сам ведущий — овны по гороскопу, а этот знак в астрологии считается «взрывным». Шнурова же она сравнила с мальчишкой, который проявляет чувства, «дёргая девчонок за косички».

Ранее Музыкант Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение Василию Вакуленко, из-за которого, по его мнению, власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год и грозят ужесточением ограничительных мер. Он также отметил, что рэпера защищают депутат Госдумы Геннадий Онищенко, продюсер Иосиф Пригожин и другие.