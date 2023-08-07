«Вульгарно!»: украинцы отреагировали на образ Лободы, завернутой в флаг Поклонники осудили откровенный образ Светланы Лободы на концерте в Ницце

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода подверглась критике после своего выступления в Ницце. Исполнительница накинула на себя плащ в цветах украинского флага, а затем вышла на сцену в откровенном полупрозрачном боди. Особое негодование у поклонников вызвало то, что свою речь в поддержку родной страны Лобода произнесла на русском языке. Пользователи оставили десятки комментариев под последним постом певицы в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Очень вульгарно - дешёвый прикид, конечно, — написала поклонница Яна Филошинская.

Другой пользователь поинтересовался, почему исполнительница вышла на сцену без нижнего белья и спросил, есть ли у нее юбка. Пользовательница Наталья упрекнула певицу в неспособности корректно написать песню на украинском языке и нашла в тексте речевые ошибки. Пользователь Николай назвал использование накидки в виде флага глумлением над национальным символом.

Бред флаг вместо платья носить. Патриоты Украины! — высказался подписчик.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что слушает Светлану Лободу и «Океан Эльзы». Кудрявцева высказалась по поводу законопроекта, запрещающего включать песни на русском языке в общественных местах, который зарегистрировали в Верховной раде Украины. Телеведущая заявила, что любит слушать украинских исполнителей, потому что в России это разрешено.