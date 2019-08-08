Голливудская звезда Вуди Харрельсон признался, что был агрессивным ребенком и часто не мог сдерживать ярость.
Беспокойное детство актёра Вуди Харрельсона прошло в Техасе пишет
Во мне было много гнева, даже ярости, — сказал 58-летний Харрельсон. — Они думали, что я украл кошелёк, но я этого не делал, и учитель избил меня за то, что я украл кошелёк, который я не крал. Поэтому я обошёл школу, разбивая окна голыми кулаками.
Будущего обладателя «Эмми» и многократного номинанта на «Оскар» и «Золотой глобус», будущую звезду культового сериала «Реальный детектив» было решено отправить учиться в спецшколу, с мальчиком никто не мог справиться. Невозможно было и предположить, что из агрессивного паренька вырастет известный на весь мир актёр.
После этого мне посчастливилось поехать в Бриарвуд (частная школа в Хьюстоне, где учатся «особенные» дети), — продолжает Вуди. — Идея школы заключалась в том, чтобы воспитывать и одновременно дарить любовь ребенку, что звучит странно, но это сработало. Когда я делал что-то неправильное или жестокое, они относились ко мне с любовью.