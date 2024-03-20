«Объявить бойкот»: Барецкий предложил перевоспитать Кологривого Барецкий призвал объявить Кологривому бойкот в СМИ после дебоша в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что считает необходимым объявить бойкот актеру Никите Кологривому после дебоша в новосибирском ресторане. По его мнению, звезду сериала «Слово пацана» нужно «спасать», поэтому он готов взять его на перевоспитание.

Конечно же, объявить ему бойкот, убрать со всех федеральных каналов, отдать на перевоспитание мне. Сделаю из него нормального парня, обычного работягу. Ему нечего делать в кинематографе. Он даже не очень талантливый актер. Его участие в успешном проекте не означает, что нужно что-то из себя [строить], — сказал Барецкий.

Шоумен призвал «поставить на место» Кологривого. По его словам, когда актеры попадали в подобные истории, это плохо для них заканчивалось.

Барецкий также заявил, что готов устроить Кологривого работать к себе на кладбище, чтобы актер рыл могилы. Шоумен полагает, что это поможет ему исправиться. Барецкий предположил, что после съемок в популярном сериале «Слово пацана» молодой артист возомнил себя суперзвездой.

Ранее Кологривого задержали в Новосибирске после того, как он устроил дебош в ресторане. Агент актера подтвердила, что с его участием произошел конфликт в одном из заведений, но опровергла информацию о том, что Кологривый укусил официантку.