Вторая жена Джигарханяна рассказала, как бегала за Цымбалюк-Романовской

https://static.news.ru/photo/e1323f16-4780-11eb-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вторая жена актёра Армена Джигарханяна Татьяна Власова призналась, что бегала по дому за его третьей женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, намереваясь спустить её с лестницы, но при этом переживала, как бы не сломать ей пальцы.

Я могла бы при первом же слухе приехать и дать ей, извините, по морде, спустить её с лестницы. У меня был момент, когда она убегала по лестнице, а у меня ёкнуло, я подумала: сейчас упадёт пианистка и пальцы сломает, — рассказала в эфире телеканала «Россия 1» Татьяна Власова.

Она также отметила, что когда Джигарханян заболевал, пианистка «ловко приноровилась» и начала манипулировать им. Цымбалюк-Романовская уловила момент, когда артист был готов подписать бумаги, и воспользовалась им. К тому же Власовой в этот момент поблизости не было, чтобы отговорить мужа от роковой ошибки.

Как писал NEWS.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская удивила его друга, бизнесмена Юрия Растегина, вернув ему два миллиона рублей. Женщина перевела денежную сумму сразу после вступления решения суда в законную силу. Пианистка взяла крупную сумму в долг, когда жила с Джигарханяном. Она написала расписку бизнесмену, приложив к ней копию паспорта, но не вернула денежные средства в срок. Тогда Растегин отправился в суд, который встал на сторону друга актёра.

Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Брак с ней длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. С 18 июня 2015-го по октябрь 2017 года она занимала должность директора театра Джигарханяна.

Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.