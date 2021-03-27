«Всё замочило»: Билан рассказал о потопе в своём доме за 340 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e0cc71f4-8fba-11eb-8155-96000091f725_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Дима Билан рассказал, что его шикарный особняк в Серебряном Бору затопило. Дом с панорамными окнами артисту обошёлся в $4,5 млн (более 340 млн рублей).

Как отметил певец, дом с огромной гостиной, купленный перед самоизоляцией, пока не обставлен.

Недавно меня затопило. Паркет точно менять придётся. Кругом лужи. Замочило всё. Благо четыре ноутбука я убрал из гардеробной перед потопом, — отметил он в эфире программы «Ты не поверишь!».

На помощь артисту приехали родители, которые живут недалёко от него.

Билан добавил, что потоп — неприятная вещь, однако он стоически перенёс происшествие, так как ему некогда переживать из-за предстоящих гастролей.

Как писал NEWS.ru, ранее Билан признался, что у его чёрного кота Соломона, которого он подобрал этой зимой на улице, ветеринары обнаружили вирус иммунодефицита, или «кошачий СПИД». Сообщив об этом на закрытой вечеринке по случаю грядущего Евровидения, Билан попросил журналистов не перевирать его слова и ещё раз подчеркнул, что болен не он, а кот.